Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
23:15
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
15.03
Аякс
Бенфика
01
Футбол. Еврокубки
15.03
Манчестер Юнайтед
Атлетико
01
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
11:08 (мск), источник: Sports.Ru

Печаль Роналду: 0 ударов (третий раз в жизни в ЛЧ), крах великой серии с «Атлетико» и, кажется, впервые за 12 лет без титулов

Статистика Криштиану.

Манчестер Юнайтед
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

После жеребьевки все безумно ждали новой битвы Криштиану Роналду с Диего Симеоне: их отношения обострились после празднований с хватаниями себя между ног времен камбэка «Ювентуса» (3:0 после 0:2). Тем более Криштиану всегда обожал огорчать «Атлетико»: 25 голов и 9 голевых передач в 35 матчах перед этим плей-офф.

История встреч Роналду и «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов тоже завораживала. Португалец побеждал всегда и везде:

  • 2013/14 — финал
  • 2014/15 — четвертьфинал
  • 2015/16 — финал
  • 2016/17 — полуфинал
  • 2018/19 — ⅛ финала.

И вот впервые Симеоне и «Атлетико» победили. Отомстили!

Читайте также
Роналду вылетел из Лиги чемпионов вслед за Месси. «МЮ» ничего не смог против «Атлетико»

Для Криштиану — сплошной мрак и печаль.

В ответной игре на «Олд Траффорд» (0:1) Роналду не нанес ни одного удара по воротам Облака. Еще раз: ни одного удара от главного специалиста по «Атлетико»!

Ноль удивителен и сами по себе, но еще сильнее он поражает при изучении исторического контекста: такое в полностью сыгранном матче Лиги чемпионов случалось с португальцем лишь два раза.

В прошлый раз Роналду ни разу не ударил в матче ЛЧ более 10 лет назад, в полуфинале-2010/11. «Реал» и «Барселона» тогда сыграли вничью, и команда Пепа Гвардиолы прошла дальше, чтобы там одолеть в финале «Манчестер Юнайтед».

Криштиану был в ярости: «И снова арбитр не позволил нам определить результат самим. Мы знали, что способны победить “Барсу”, но судья не позволил нам сделать это». А в 2003-м он еще только начинал великий путь в «МЮ» — «Панатинаикос» пал в конце игры, единственный мяч на 85-й минуте забил Диего Форлан, поводов для беспокойств не возникло.

В Лиге чемпионов Криштиану совсем загрустил. Перед уходом из «Реала» он восемь лет подряд доходил до полуфинала. С тех пор:

  • 2018/19 — вылет в четвертьфинале
  • 2019/20 — вылет в ⅛ финала
  • 2020/21 — вылет в ⅛ финала
  • 2021/22 — вылет в ⅛ финала

Ну и самое грустное: после вылета из Лиги чемпионов у Роналду, кажется, не осталось шансов взять титул в этом сезоне. Из обоих Кубков «МЮ» вылетел, из ЛЧ теперь тоже, в АПЛ остались лишь теоретические шансы, но реальных — никаких.

Без титулов Роналду не оставался с сезона-2009/10, первого в «Реале». То есть 12 лет.

Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь