Знакомьтесь, Каролина Страмаре — «Мисс Италия 2019» и девушка Душана Влаховича

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

«Я не комментирую личную жизнь», — так на вопрос о своих отношениях обычно отвечает Каролина. 23-летняя итальянка не выкладывает в социальные сети фотографии с молодым человеком, но итальянские СМИ все-таки разузнали, что Страмаре с января прошлого года встречается с новичком «Юве» Душаном Влаховичем.

Девушка представляет миланское модельное агентство «Benegas management». А еще у Каролины популярный инстаграм — почти 400 тысяч подписчиков. И пока соцсеть заблокирована, мы покажем лучшие посты здесь.

После победы на конкурсе красоты Страмаре начала карьеру на телевидении. Сейчас Каролина — главное украшение Серии Б. Интервью до и после матчей — ее стихия.

Интересно, что Каролина — болельщица «Ювентуса». Возможно, девушка повлияла и на переезд Влаховича в Турин.