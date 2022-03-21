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10:25 (мск), источник: Sports.Ru

Знакомьтесь, Каролина Страмаре — «Мисс Италия 2019» и девушка Душана Влаховича

На родине ее называют «итальянской Меган Фокс».

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«Я не комментирую личную жизнь», — так на вопрос о своих отношениях обычно отвечает Каролина. 23-летняя итальянка не выкладывает в социальные сети фотографии с молодым человеком, но итальянские СМИ все-таки разузнали, что Страмаре с января прошлого года встречается с новичком «Юве» Душаном Влаховичем.

Девушка представляет миланское модельное агентство «Benegas management». А еще у Каролины популярный инстаграм — почти 400 тысяч подписчиков. И пока соцсеть заблокирована, мы покажем лучшие посты здесь.

После победы на конкурсе красоты Страмаре начала карьеру на телевидении. Сейчас Каролина — главное украшение Серии Б. Интервью до и после матчей — ее стихия.

Интересно, что Каролина — болельщица «Ювентуса». Возможно, девушка повлияла и на переезд Влаховича в Турин.

В интервью порталу Juvelive.it Страмаре призналась, что ее любимый футболист — Леонардо Бонуччи. «Лео — отличный футболист, но, в первую очередь, я ценю его за отношение к своей семье. Он пример человека с принципами».

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