Лопетеги, Энрике, Тухель и еще два тренера — в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» сформировал список кандидатов на пост главного тренера команды.
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«МЮ» сформировал список кандидатов на пост главного тренера команды.
В него вошли Томас Тухель («Челси»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Эрик тен Хаг («Аякс») и Луис Энрике (сборная Испании).
Отмечается, что вариант с Энрике видится наиболее сложным, так как тренер планирует выступить на ЧМ-2022 вместе с испанской командой, а «МЮ» хочет, чтобы новый тренер приступил к работе до старта следующего сезона.
В ноябре прошлого года «Юнайтед» уволил Оле-Гуннара Сульшера. Команду сейчас на временной основе тренирует Ральф Рангник.