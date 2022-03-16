Игрок «Ганновера» Ондуа, желавший играть за Россию, будет выступать за сборную Камеруна

«Друзья, я принял важное для себя решение — теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна. Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала», — написал Ондуа.

Ранее хавбек получил вызов в сборную Камеруна. Футболист вошёл в расширенную заявку сборной Камеруна на отборочные матчи ЧМ-2022 со сборной Алжира, которые пройдут 25 и 29 марта.

Отметим, что Ондуа является воспитанником московского «Локомотива». Помимо камерунского паспорта, футболист имеет российское гражданство. В феврале Гаэль заявил, что отказался от вызова в сборную Камеруна на Кубок африканских наций и мечтает играть за российскую национальную команду.