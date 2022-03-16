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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Ганновера» Ондуа, желавший играть за Россию, будет выступать за сборную Камеруна

26-летний полузащитник «Ганновер-96» Гаэль Ондуа согласился выступать за сборную Камеруна, сообщил игрок в своём телеграм-канале.

Ганновер-96
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Источник: РИА "Новости"

«Друзья, я принял важное для себя решение — теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна. Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала», — написал Ондуа.

Ранее хавбек получил вызов в сборную Камеруна. Футболист вошёл в расширенную заявку сборной Камеруна на отборочные матчи ЧМ-2022 со сборной Алжира, которые пройдут 25 и 29 марта.

Отметим, что Ондуа является воспитанником московского «Локомотива». Помимо камерунского паспорта, футболист имеет российское гражданство. В феврале Гаэль заявил, что отказался от вызова в сборную Камеруна на Кубок африканских наций и мечтает играть за российскую национальную команду.

В России Ондуа успел поиграть за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи». В нынешнем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги хавбек сыграл в 19 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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