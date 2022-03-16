Титульный спонсор «Челси» хочет, чтобы его логотип убрали с формы как можно скорее. Вероятно, клуб его заклеит
Компания Three хочет, чтобы «Челси» убрал ее логотип с формы.
Компания Three хочет, чтобы «Челси» убрал ее логотип с формы.
Титульный спонсор «Челси» приостановил сотрудничество с клубом из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича. Несмотря на это, против «Норвича» и «Ньюкасла» лондонцы играли в форме с логотипом телекоммуникационной компании.
Three настаивает на том, чтобы «Челси» как можно скорее убрал логотип с формы. Однако лондонцы не могут этого сделать, так как для этого нужно выпускать новую форму, а правительство Великобритании наложило на клуб санкции, которые не позволяют идти на такие расходы.
«Из обсуждений с “Челси” мы поняли, что есть проблемы с тем, чтобы убрать логотипа компании с футболок. Это связано с ограничениями, наложенными на клуб выданной лицензией. Мы попросили “Челси” решить этот вопрос как можно скорее», — сказал представитель Three.
Отмечается, что упоминание компании уже отсутствует на всех интернет-ресурсах «Челси».