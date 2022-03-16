Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
23:15
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
15.03
Манчестер Юнайтед
Атлетико
01
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
20:18 (мск), источник: Sports.Ru

Титульный спонсор «Челси» хочет, чтобы его логотип убрали с формы как можно скорее. Вероятно, клуб его заклеит

Компания Three хочет, чтобы «Челси» убрал ее логотип с формы.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Титульный спонсор «Челси» приостановил сотрудничество с клубом из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича. Несмотря на это, против «Норвича» и «Ньюкасла» лондонцы играли в форме с логотипом телекоммуникационной компании.

Three настаивает на том, чтобы «Челси» как можно скорее убрал логотип с формы. Однако лондонцы не могут этого сделать, так как для этого нужно выпускать новую форму, а правительство Великобритании наложило на клуб санкции, которые не позволяют идти на такие расходы.

Вероятно, «Челси» заклеит логотип компании Three.

«Из обсуждений с “Челси” мы поняли, что есть проблемы с тем, чтобы убрать логотипа компании с футболок. Это связано с ограничениями, наложенными на клуб выданной лицензией. Мы попросили “Челси” решить этот вопрос как можно скорее», — сказал представитель Three.

Отмечается, что упоминание компании уже отсутствует на всех интернет-ресурсах «Челси».

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь