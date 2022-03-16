«Реал» пожертвовал € 1 млн на нужды беженцев из Украины

Отмечается, что средства будут отправлены Красному Кресту и другим организациям, с которыми сотрудничает Фонд «Реал Мадрид».

Ранее стало известно, что ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно будет зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён.