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21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» пожертвовал € 1 млн на нужды беженцев из Украины

«Реал» пожертвовал € 1 млн в поддержку кампании «Все с Украиной», начатой 5 марта Фондом «Реал Мадрид», для оказания помощи беженцам с Украины, сообщает официальный сайт «сливочных».

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Источник: Reuters

Отмечается, что средства будут отправлены Красному Кресту и другим организациям, с которыми сотрудничает Фонд «Реал Мадрид».

Ранее стало известно, что ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно будет зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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