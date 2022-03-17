«Ливерпуль» сократил отставание от лидера чемпионата Англии по футболу до одного очка

Голы забили Диогу Жота (55-я минута) и Роберто Фирмино (62).

«Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти матчей. Последний раз команда теряла очки 2 января в гостевом матче против лондонского «Челси» (2:2). Также «Ливерпуль» прервал пятиматчевую победную серии «Арсенала» в чемпионате страны.

Команды из Лондона и Ливерпуля встретились между собой в третий раз в этом сезоне. В первом круге чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал уверенную домашнюю победу со счетом 4:0. Затем команды встретились в двухматчевом полуфинальном противостоянии Кубка английской лиги. Первая встреча команд на «Энфилде» завершилась со счетом 0:0, на «Эмирейтс» «Ливерпуль» благодаря дублю Жоты победил и вышел в финал, в котором 27 февраля на стадионе «Уэмбли» обыграл лондонский «Челси», завоевав первый титул в сезоне-2021/22.

«Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 69 очков после 29 сыгранных матчей. «Манчестер Сити», занимающий первую строчку, набрал на одно очко больше после такого же количества сыгранных матчей.