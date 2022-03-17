«Ливерпуль» сократил отставание от лидера чемпионата Англии по футболу до одного очка

Голы забили Диогу Жота (55-я минута) и Роберто Фирмино (62).
«Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии до девяти матчей. Последний раз команда теряла очки 2 января в гостевом матче против лондонского «Челси» (2:2). Также «Ливерпуль» прервал пятиматчевую победную серии «Арсенала» в чемпионате страны.
Команды из Лондона и Ливерпуля встретились между собой в третий раз в этом сезоне. В первом круге чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал уверенную домашнюю победу со счетом 4:0. Затем команды встретились в двухматчевом полуфинальном противостоянии Кубка английской лиги. Первая встреча команд на «Энфилде» завершилась со счетом 0:0, на «Эмирейтс» «Ливерпуль» благодаря дублю Жоты победил и вышел в финал, в котором 27 февраля на стадионе «Уэмбли» обыграл лондонский «Челси», завоевав первый титул в сезоне-2021/22.
«Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 69 очков после 29 сыгранных матчей. «Манчестер Сити», занимающий первую строчку, набрал на одно очко больше после такого же количества сыгранных матчей.
«Арсенал» идет на четвертом месте с 51 очком после 27 матчей. В борьбе за попадание в первую четверку, которая дает право выйти в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, подопечные Микеля Артеты опережают идущий пятым «Манчестер Юнайтед», который сыграл на два матча больше, на одно очко. В следующем матче «Ливерпуль» дома сыграет с «Уотфордом» 2 апреля, «Арсенал» 19 марта в гостях встретится с «Астон Виллой».