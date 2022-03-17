Участник еврокубков от Казахстана потерпел третье поражение подряд в КПЛ

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона. Отличились экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зоран Тошич (32-я минута), продемонстрировавший высокое исполнительское мастерство, и Асхат Тагыберген (73-я, с пенальти).

Таким образом, «Тобол» набрал семь очков и вышел на второе место, а «Кызыл-Жар», которому предстоит участие в квалификации Лиги конференций, потерпел третье поражение подряд и опустился в подвал таблицы.