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18:21 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана потерпел третье поражение подряд в КПЛ

«Тобол» обыграл «Кызыл-Жар» в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона. Отличились экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зоран Тошич (32-я минута), продемонстрировавший высокое исполнительское мастерство, и Асхат Тагыберген (73-я, с пенальти).

Таким образом, «Тобол» набрал семь очков и вышел на второе место, а «Кызыл-Жар», которому предстоит участие в квалификации Лиги конференций, потерпел третье поражение подряд и опустился в подвал таблицы.

В следующем туре, 3 апреля, «Тобол» дома примет «Туран», а «Кызыл-Жар» на своем поле сыграет с «Аксу».

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