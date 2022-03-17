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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» одержала первую победу и покинула подвал таблицы КПЛ

«Астана» переиграла «Актобе» в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 8-й минуте забил Аслан Дарабаев.

Для столичного клуба это первый выигрыш в новом сезоне КПЛ, позволивший покинуть подвал таблицы. «Красно-белые», в свою очередь, потерпели второе поражение при одной победе.

В четвертом туре, 3 апреля, «Астана» на выезде сыграет с «Махтааралом», а «Актобе» дома примет «Шахтер».

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