«Астана» одержала первую победу и покинула подвал таблицы КПЛ

Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 8-й минуте забил Аслан Дарабаев.

Для столичного клуба это первый выигрыш в новом сезоне КПЛ, позволивший покинуть подвал таблицы. «Красно-белые», в свою очередь, потерпели второе поражение при одной победе.