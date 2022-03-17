«Я буду настраивать». Тренер «Астаны» — о новых трансферах и первой победе в КПЛ-2022

— Очень сложный матч, сложный период после всего произошедшего в прошлых турах. Это чувствовалось на поле и в раздевалке, много нервозности было в игре, и не было красоты. Но нам удалось обыграть очень серьезного соперника. Мне хочется поздравить игроков «Астаны», я им очень благодарен. Немного сняли напряжение, но у нас большая задача. Впереди несколько дней отдыха, но дальше нужно анализировать и искать решения для прогресса.

— Временами «Астана» играла вторым номером…

— Мы хотели по-другому, конечно, старались. Мы почувствовали напряжение из-за того, что было в прошлых турах и большую ответственность перед болельщиками и собой. Некоторые вещи, которые мы практиковали на тренировках, сделать не удалось. Соперник был хорошо организован. То, что было сегодня — это все, что мы могли сделать. Я уверен, если мы сделаем правильные выводы, то в будущем будет игра, которую я хочу видеть, как тренер.

— После выхода на замену Бейсебекова на поле оказалось пять номинальных защитников. В этот момент вы решили играть на удержание?

— Да, честно говоря, это так. Я увидел, что соперник создает нам на поле определенные проблемы, которые мы не могли решить. У нас есть достаточно игроков, которые не прошли полноценные сборы. Поэтому нам не хватало сил, чтобы сделать то, что хотелось бы. Бейсебеков вышел, чтобы закрыть определенные зоны. Мы с тренерским штабом решили принять такое решение.

— В ходе матча вратарь Милошевич два раза попадал в ситуации, которые едва не приводили к голам. Сначала передача на ногу сопернику, а затем несогласованные действия с Бескоровайным. Есть ли в команде конкуренция между вратарями, или Марко — безоговорочный номер один?

— Никакой точки в этом выборе нет. Я разговаривал со всеми, и с Милошевичем, и с Заруцким, и всем я сказал, что гарантировать место в основе не могу. Да, Марко ошибся, но он рискует. А рискует потому что играет ногами. Ошибок не бывает только тогда, когда игрок не рискует. Я всегда хочу, чтобы вратари играли ногами, чтобы искали решение. Но затем Милошевич в нескольких моментах хорошо среагировал, спасал в опасных моментах. У нас есть здравая конкуренция между всеми игроками, в том числе между Заруцким и Милошевичем. И будут моменты, когда Заруцкий будет играть.

— С чем связана замена Томасова? Показалось, что для Марина она была неожиданной.

— Неожиданной? Нет. Да, Марин устал. Мы хотели более интенсивно играть в обороне. Я не видел его реакцию. За десять минут до замены мы разговаривали, и обсудили то, что будет.

— В опорной зоне сегодня играл Куат, а в прошлых турах Дарабаев. Почему так решили?

— Сегодня мы начали игру с двумя опорниками — Куатом и Дарабаевым. Это был специальный план на матч с «Актобе». У Аслана была задача подниматься чуть выше во время атаки. Я считаю, что Куат выполнил свою роль, также хочется похвалить Дарабаева за этот матч.

— Будут ли еще трансферы?

— Надеюсь, что будут. Это вопрос на несколько следующих дней, будем разговаривать с руководством клуба. В прошлый раз я уже говорил, что во многом мы опоздали — это касается и сборов, и того, что трансферная кампания все еще не закончена. Я буду настаивать, чтобы к нам присоединились еще несколько игроков, потому что я чувствую их нехватку. Я надеюсь, что после небольшого перерыва на матчи сборных в команде будет несколько новичков.

— Как вы мотивировали игроков после двух поражений?

— Знаете, это был очень сложный период, мы все чувствовали давление. Несколько раз собирались и организовывали дружественную встречу, разговаривали друг с другом. Каждый мог сказать то, что думает, о чем думает и как. Были открыты друг с другом, и эти разговоры нам принесли энергию, которой нам не хватало в раздевалке. Я надеюсь, что эти три очка, заработанные сегодня, добавят нам еще больше энергии, которая необходима для хороших результатов.

Матч проходил на «Астана Арене» и завершился победой «Астаны» со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме на свой счет записал полузащитник хозяев Аслан Дарабаев.