«Отставка? Я не обращаю на это внимание». Тренер «Актобе» прокомментировал поражение от «Астаны»

— Комментировать по горячим следам всегда сложно. Считаю, что в целом неплохой матч провели. Прессинговали неплохо весь первый тайм и четверть второго. Были определенные моменты, которые мы не реализовали. К сожалению, в начале первого тайма пропустили гол из-за ошибок защитников. Этот гол определенную роль сыграл. В процентном соотношении выигрывали единоборства. Вопрос в забитых мячах. К сожалению, сегодня это сделать не удалось.

— В чем, по итогам трех стартовых туров, вы видите недоработки в игре своей команды?

— Основная проблема, скорее, в реализации. Во всех матчах, и с «Кайратом», мы имели преимущество. Не реализовав свои моменты, пропускали в свои ворота. В общем, пока тут эта проблема продолжается.

— Кенесов выгрыз место в старте после выхода на замену в первом туре. Он играет на разных позициях и попал в расширенный список сборной. Как оцените его текущую форму?

— Он в неплохой форме, но добавлять еще надо.

— Касым вышел на замену и играл в центре полузащиты. Это наработанное, или же вынужденная мера?

— Да нет, это было не спонтанно. Я в тренировочном процессе уже использовал его на этой позиции. Он только начинает здесь осваиваться. Это очень полезно, когда переходишь по линии ниже, лучше понимаешь игру, заранее принимаешь решения. Это приносит ему пользу. Но он не всегда будет играть здесь, это будет по ситуации.

— Как долго вы не сможете рассчитывать на Логвиненко?

— У него повреждение, я точно не могу сказать диагноз, в районе икроножной мышцы, то ли ушиб, то ли что-то еще. В матче с «Атырау» мне пришлось его вынужденно заменить, и к сегодняшнему матчу он не восстановился. Но я думаю, что травма не настолько серьезна, чтобы там был длительный срок. После перерыва на матчи сборных он будет в строю.

— Будет ли готов Самородов к следующей игре?

— Он провел сегодня тренировку. Все будет зависеть от него, как быстро он будет набирать кондиции.

— С чем связана замена Жулпы?

— Это вынужденная замена из-за повреждения в коленном суставе. Он попросил замену, и мы заменили.

— В прошлом домашнем матче болельщики требовали вашей отставки. Как вы отреагировали?

— Я вообще этого не слышал. Где они просили, и у кого? Поймите, я через эти вещи проходил, даже когда чемпионат по три раза выигрывал, и не слушаю. Я не обращаю на это внимание, мне нужно делом заниматься, а не пустыми разговорами.

— Как оцените игру и форму Гоу?

— Он на половине пути.

— Какую позицию хотелось бы усилить?

— Есть проблемы в центре полузащиты, небольшие проблемы с латералем. Также не помешало бы наличие острого нападающего. Доволен ли я им? Я пока не настолько наивен, и не ждал, что он сразу же начнет феерить. Он нам еще поможет. Нам нужно создать конкурентную среду в нападении.

— Сегодня «Актобе» создал не так много моментов. На что клуб претендует?

— А сколько моментов создала «Астана»? На один больше, это точно. Мы сейчас в начале пути, команда только строится. 75−80 процентов новых игроков. Но нам поставили задачу быть в группе лидеров, бороться за третье место. Все сейчас в стадии формировании взаимосвязи, сыгранности. Сразу всего не бывает. Когда все соединится, тогда все будет как надо.

Матч проходил на «Астана Арене» и завершился победой «Астаны» со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме на свой счет записал полузащитник хозяев Аслан Дарабаев.