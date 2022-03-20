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«Реал» — «Барселона»: прогнозы и ставки

Главное противостояние чемпионата Испании обещает выйти самым ярким за последние несколько лет — не пропустите!

Чемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Прогноз на матч

В последние годы блеск испанского класико, которое традиционно считалось одним из самых крутых противостояний европейского футбола, слегка померк. Встречи «Реала» и «Барсы» все чаще выходили скучными, либо с явным перевесом одной из команд, чаще мадридцев, но сегодня мы можем увидеть центральную битву Испании почти во всей красе, с некоторыми оговорками.

«Барселона» Хави заслуживает все больше комплиментов. Каталонцы удачно встроили в состав новичков, приобретенных в зимнее трансферное окно, движутся по календарю почти без осечек и уже наступают на пятки «Севилье», идущей на втором месте в Примере. Еще в ноябре такой ренессанс трудно было себе представить. Кроме того, «Барса» нацелилась на необычный для себя титул — победу в Лиге Европы, раз уж кризис после ухода Месси и финансовых проблем привел ее именно в это соревнование. В этом скрыт минус: «Реал» готовился к класико всю неделю, а каталонцы выдержали непростой выезд в Стамбул, завершившийся победой над «Галатасараем». Скажется ли это на физических кондициях «блауграны» — узнаем сегодня.

Карло Анчелотти твердой опытной рукой ведет «Реал» к чемпионскому титулу, а также успешно продвигает «королевский клуб» по сетке плей-офф Лиги чемпионов. Кажется, у Мадрида почти нет проблем, по крайней мере, так казалось до субботы, когда было объявлено, что главный на сегодня игрок группы атаки Мадрида Карим Бензема участия в матче не примет из-за травмы. До этого «Реал» выглядел явным фаворитом на своем поле при всех игровых достижениях «Барсы», но теперь все не так очевидно. Кто заменит француза и как это скажется на соотношении сил — покажет только игра.

На что ставить

«Реал» — «Барселона»

«Реал» может похвастать серией из шести класико подряд без поражений. В последний раз команды встречались в мини-турнире за Суперкубок Испании и выдали отличный матч, завершившийся победой «сливочных» 3:2 благодаря голу Вальверде в дополнительное время. «Барса» три года не может обыграть своих главных врагов, и сейчас ей тоже будет непросто. Сомнений в обоюдоострой игре с достаточным числом голевых моментов почти нет, так что на сайте Olimpbet можно смело брать ставку «обе забьют» или «тотал больше 2.5», а лучше обе разом с коэффициентом 2.68.

Анчелотти уверяет, что найдет, кем заменить Бензема: может выйти Бэйл, Мариано Диас, Йович, Родриго, Иско — вариантов полно. Винисиус, Модрич, Кросс дадут защите «Барсы», где тоже есть потери, приличную нагрузку. И все-таки — удалось бы Мадриду пройти в ⅛ финала ЛЧ ПСЖ с Мбаппе, если бы не индивидуальное мастерство Бензема? Есть большие сомнения. Так что ставку на то, что Мадрид точно не проиграет и сейчас, на наш взгляд, стоит придержать.

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Игорь Борунов

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