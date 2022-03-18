В «Таразе» объяснили удачную игру с «Кайратом»

— Мухамеджан, насколько сложной была игра?

— Легкой прогулки в этом матче никто и не ждал. Первый тайм, тем не менее, оказался очень сложным. Допускали ошибки, соперник умело использовал контратаки. Но потом взяли себя в руки, построили организованную оборону и поймали свою игру.



— Тем не менее, гол пропустили именно во втором тайме.

— Так бывает в футболе. Во второй половине более уверенно оборонялись, но допустили одну ошибку при линейной игре в защите, нападающий выскочил из-за спины наших игроков. Ну и отмечу, что передача в том моменте была хороша. Таких ошибок «Кайрат» не прощает.

— Верили, что сумеете отыграться?

— Конечно, ведь у нас было немало времени. Именно в таких матчах и закаляется характер команды. Мы не опустили руки, стали играть повыше, с большей самоотдачей, и в итоге сравняли счет. Был уверен, что ничью как минимум сохраним, хотя, конечно, были очень опасные удары соперника.

— За счет чего удалось добиться хорошего результата?

— В первую очередь, это тренерская установка и самоотдача всех игроков. Ну и, конечно, отмечу вклад болельщиков, которые не переставая нас горячо поддерживали. Хочу сказать им отдельное спасибо!