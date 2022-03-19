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12:38 (мск), источник: Sports.Ru

«Ювентус» договорился с Рюдигером о 4-летнем контракте

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Ювентус».

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Источник: AP 2022

По информации La Gazzetta dello Sport, 29-летний игрок согласовал с «бьянконери» контракт на четыре сезона. Летом немец станет свободным агентом, поэтому он достанется туринскому клубу бесплатно.

Рюдигер имеет опыт выступлений в Серии А: с 2015 по 2017 год он играл за «Рому». В июле 2017-го «Челси» приобрел его примерно за 34 миллиона фунтов.

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