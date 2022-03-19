Четыре футболиста готовы покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

По информации источника, речь идёт о Поле Погба, Эдинсоне Кавани, Джесси Лингарде и Хуане Мате. Игроки не собираются продлевать контракты с «Манчестер Юнайтед» и готовы уйти из английской команды на правах свободных агентов.

Ранее сообщалось, что Погба может вернуться в «Ювентус». Итальянский клуб предложил французскому футболисту контракт с зарплатой в € 9 млн. Также в предложении предусмотрены выплаты в размере € 3 млн в качестве бонусов. Кавани получил предложения от нескольких испанских клубов.