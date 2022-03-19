Месси может пропустить матч с «Монако» из-за болезни

Аргентинец не принимал участия в пятничной тренировке «ПСЖ» из-за плохого самочувствия.

Также по-прежнему не вернулся в общую группу защитник Серхио Рамос. У Анхеля Ди Марии выявлено повреждение задней поверхности бедра.