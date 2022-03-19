Месси может пропустить матч с «Монако» из-за болезни
Лионель Месси может пропустить матч с «Монако».
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ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Лионель Месси может пропустить матч с «Монако».
Аргентинец не принимал участия в пятничной тренировке «ПСЖ» из-за плохого самочувствия.
Также по-прежнему не вернулся в общую группу защитник Серхио Рамос. У Анхеля Ди Марии выявлено повреждение задней поверхности бедра.
«Монако» примет «ПСЖ» в 29-м туре чемпионата Франции 20 марта. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.