Бензема пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы
Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч с «Барселоной».
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Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч с «Барселоной».
34-летний форвард не успеет восстановиться от повреждения икроножной мышцы. Более того, Бензема не сыграет за сборную Франции в предстоящих матчах с Кот-д’Ивуаром и ЮАР.
Карим получил травму в конце игры 28-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (3:0).
«Мадрид» примет «Барселону» 20 марта. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.