«Арсенал» победил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
«Арсенал» обыграл в гостях «Астон Виллу» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
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«Арсенал» обыграл в гостях «Астон Виллу» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бирмингеме завершилась победой лондонского клуба со счетом 1:0.
Мяч на 30-й минуте забил Букайо Сака.
«Арсенал» после 28 игр идет четвертым в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Астон Вилла» с 36 очками в 29 встречах располагается на девятой строчке.