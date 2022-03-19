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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» победил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

«Арсенал» обыграл в гостях «Астон Виллу» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Арсенал
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Источник: Reuters

Встреча в Бирмингеме завершилась победой лондонского клуба со счетом 1:0.

Мяч на 30-й минуте забил Букайо Сака.

«Арсенал» после 28 игр идет четвертым в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Астон Вилла» с 36 очками в 29 встречах располагается на девятой строчке.

Астон Вилла
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
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