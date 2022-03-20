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26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
09:50 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» сыграл вничью на старте чемпионата Беларуси по футболу

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» с ничьей стартовали в 32-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: Фото из архива ФК «Шахтер»

В гостевом поединке с брестским «Динамо» действующие чемпионы страны вышли вперед в середине второго тайма после точного удара лучшего бомбардира прошлого первенства Дембо Дарбо. Однако удержать победу подопечным Ивана Биончика не удалось — на 85-й минуте игры Максим Колмаков сравнял счет — 1:1.

Минский «Энергетик-БГУ» победил на своей арене гостей из «Витебска» с результатом 3:1. Всего голы в этой встрече были забиты во второй половине: голевой дубль у победителей оформил Бобур Абдухоликов, один мяч в свой актив записал Роман Папарига. Витебчане ответили точным ударом Ярослава Яроцкого.

В Гродно местный «Неман» оказался сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 2:0. В середине первого тайма мяч забил Павел Савицкий, а незадолго до финального свистка Роман Грибовский установил окончательный результат.

На поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» из Минского района уступили «Слуцку» — 1:2. В составе победителей отличились Юрий Остроух и Кирилл Вергейчик, у проигравших гол на счету Германа Барковского.

В матче открытия нового национального первенства футболисты столичного «Динамо» обыграли земляков из «Минска» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 55-й минуте игры забил 23-летний нападающий динамовцев Иван Бахар.

Заключительные встречи первого тура состоятся сегодня. Обладатель серебра борисовский БАТЭ встретится в Мозыре с местной «Славией». Дебютант элитного дивизиона дзержинский «Арсенал» примет на поле минского стадиона РЦОР-БГУ футболистов «Гомеля». В Бобруйске местная «Белшина» встретится с могилевским «Днепром».

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