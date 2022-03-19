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23:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» и «Фиорентина» сыграли вничью в чемпионате Италии, Кокорин остался в запасе

«Интер» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Интер
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра завершилась со счетом 1:1.

На 50-й минуте счет открыл полузащитник Лукас Торрейра.

Дензел Дюмфрис на 55-й минуте сравнял.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе. В последний раз он выходил на поле 10 января в матче чемпионата Италии с «Торино».

«Интер» набрал 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» имеет в активе 47 очков и занимает 8-ю строчку.

Интер
1:1
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
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