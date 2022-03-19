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23:12 (мск), источник: ТАСС

«Челси» в третий раз подряд вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

В четвертьфинале команда обыграла «Мидлсбро» со счетом 2:0.

Челси
МидлсброЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 19 марта. Футбольный клуб «Челси» со счетом 2:0 обыграл «Мидлсбро» в четвертьфинальном матче Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Риверсайд».

Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (15-я минута) и Хаким Зиеш (31). В обоих случаях голевые передачи отдал Мэйсон Маунт. Соперник команды по полуфиналу определится по итогам жеребьевки.

На стадии 1/16 финала «Мидлсбро» в серии пенальти победил «Манчестер Юнайтед», а в ⅛ финала команда в дополнительное время обыграла «Тоттенхэм».

«Челси» в третьем сезоне кряду пробился в полуфинал турнира. В предыдущих двух розыгрышах команда дважды уступила в финале — «Арсеналу» (1:2) и «Лестеру» (0:1).

«Мидлсбро» располагается на восьмой строчке в чемпионшипе — второй по силе лиге английского футбола (59 очков после 37 игр). «Челси» занимает третье место в премьер-лиге, набрав 59 очков в 28 матчах.

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