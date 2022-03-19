«Бавария» разгромила «Унион». Левандовски оформил дубль

Хозяева одержали победу — 4:0.
На 16-й минуте счёт открыл нападающий Кингсли Коман, ему ассистировал Лукас Эрнандес. На 25-й минуте преимущество «Баварии» удвоил защитник Танги Куасси, голевой пас отдал Йозуа Киммих.
В добавленное к первому тайму время форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти в ворота «Униона». На 47-й минуте Левандовски сделал дубль, результативную передачу оформил Джамал Мусиала.
После 27 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы имеют в своём активе 63 очка. «Унион» с 38 очками находится на восьмом месте в таблице.