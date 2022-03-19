«Бавария» разгромила «Унион». Левандовски оформил дубль

Хозяева одержали победу — 4:0.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий Кингсли Коман, ему ассистировал Лукас Эрнандес. На 25-й минуте преимущество «Баварии» удвоил защитник Танги Куасси, голевой пас отдал Йозуа Киммих.

В добавленное к первому тайму время форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти в ворота «Униона». На 47-й минуте Левандовски сделал дубль, результативную передачу оформил Джамал Мусиала.