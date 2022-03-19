Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч против «Монако» в Лиге 1
Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявку на матч 29-го тура Лиги 1 против «Монако».
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Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявку на матч 29-го тура Лиги 1 против «Монако».
В числе вызванных футболистов не оказалось звездного форварда парижан Лионеля Месси. Ранее в СМИ сообщалось о пропуске аргентинцем двух дней тренировок из-за болезни.
Также отметим, что в этой игре сможет принять участие российский полузащитник монегасков Александр Головин. Он попал в заявку «Монако».
Встреча «Монако» — «ПСЖ» состоится 20 марта в Монако. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.