Нойер установил рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Кана
Сегодня, 19 марта, в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» разгромила берлинский «Унион» (4:0).
Бавария
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Сегодня, 19 марта, в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» разгромила берлинский «Унион» (4:0).
Все 90 минут на поле провёл вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.
Как сообщает в «Твиттере» OptaFranz, победа в матче с «Унионом» стала 311-й для Нойера. Мануэль превзошёл достижение Оливера Кана, который за время карьеры одержал 310 побед в чемпионате Германии. Для достижения подобного результата Нойеру понадобилось 460 матчей, а Кану — 557.
35-летний вратарь «Баварии» играет в Бундеслиге с 2006 года. Нойер начинал карьеру в «Шальке 04», откуда летом 2011 года перешёл в «Баварию».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Нойер сыграл в 22 матчах, в которых пропустил 20 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.