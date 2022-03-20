Нойер установил рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Кана

Все 90 минут на поле провёл вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.

Как сообщает в «Твиттере» OptaFranz, победа в матче с «Унионом» стала 311-й для Нойера. Мануэль превзошёл достижение Оливера Кана, который за время карьеры одержал 310 побед в чемпионате Германии. Для достижения подобного результата Нойеру понадобилось 460 матчей, а Кану — 557.

35-летний вратарь «Баварии» играет в Бундеслиге с 2006 года. Нойер начинал карьеру в «Шальке 04», откуда летом 2011 года перешёл в «Баварию».