«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби и поднялся на 3-е место в Примере

Гости одержали победу — 1:0.
Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 49-й минуте отличился полузащитник Коке, ему ассистировал Жоау Феликс. С 85-й минуты гости играли в меньшинстве, красную карточку получил нападающий Анхель Корреа.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Карлос Фернандес Буэрго.
После 29 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» имеют в своём активе 54 очка. «Райо Вальекано» (32) — на 13-й строчке.