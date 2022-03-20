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01:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби и поднялся на 3-е место в Примере

В ночь с 19 на 20 марта мск на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» принимал «Атлетико».

Райо Вальекано
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Гости одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 49-й минуте отличился полузащитник Коке, ему ассистировал Жоау Феликс. С 85-й минуты гости играли в меньшинстве, красную карточку получил нападающий Анхель Корреа.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Карлос Фернандес Буэрго.

После 29 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» имеют в своём активе 54 очка. «Райо Вальекано» (32) — на 13-й строчке.

Райо Вальекано
0:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
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