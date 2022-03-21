Русская топ-модель, которая отшила Криштиану, рассталась и с Кокориным. Вики Одинцова снова свободна: фото

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Кажется, черная полоса настигла Александра Кокорина не только на футбольном поле, но и в личной жизни. Российский нападающий разорвал отношения с популярной инстаграм-моделью Вики Одинцовой.

Слухи о том, что Кокорин встречается с Одинцовой, появились в сети в конце 2021 года. Сперва об этом сообщили несколько телеграм-каналов, пишущих о гламурной жизни, а затем в сторис Вики появилось фото с мужчиной, в котором многие болельщики узнали Кокорина.

Теперь же Одинцова призналась, что рассталась с нынешним бойфрендом. Внимание на это обратил автор телеграм-канала «Закулисье спорта» Руслан Абушкин. «Я больше не в отношениях. В данном случае — к счастью», — написала Вики в сторис.

Отметим, что Кокорин — далеко не первый известный футболист, которого отшила Вики. По ее словам, однажды она отказала самому Криштиану Роналду: «Он ставил мне лайки и даже писал в директ несколько лет назад — “привет, как дела”. Я удалила сообщение и не ответила».

19 марта, Кокорину исполнился 31 год — Одинцова подогнала ему «отличный» подарок на день рождения. В свою очередь, твиттер «Фиорентины» призвал болельщиков написать пожелания Саше в комментах под поздравительным постом. И вот что из этого получилось:

«Наилучшие пожелания Феномену».

«Наилучшие пожелания величайшему».

«Позор фиалкам. Поздравляете с днем рождения гражданина варварской страны? [Вы нашли это уместным] сегодня, серьезно? Пожалуйста, соблюдайте хороший тон в твиттере».

«Было бы неплохо, если бы вы появились на поле в двух матчах подряд, чтобы понять, кто вы вообще такой».