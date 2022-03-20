Головин помог «Монако» разгромить «Пари Сен-Жермен»
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Монако» победил «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.
Монако
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Монако» победил «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Монако завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дубль на счету Виссама Бен Йеддера (25-я и 84-я минуты), который забил второй мяч с пенальти. Также отличился вышедший на замену Кевин Фолланд (68).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 68 минут и был заменен на Исмаила Якобса.
Монегаскский клуб набрал 44 очка и переместился на седьмую строчку в турнирной таблице. Лидерство в чемпионате с 65 очками сохраняет «Пари Сен-Жермен», опережающий на 15 баллов идущий вторым «Марсель».