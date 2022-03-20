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17:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин помог «Монако» разгромить «Пари Сен-Жермен»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Монако» победил «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.

Монако
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Встреча в Монако завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дубль на счету Виссама Бен Йеддера (25-я и 84-я минуты), который забил второй мяч с пенальти. Также отличился вышедший на замену Кевин Фолланд (68).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 68 минут и был заменен на Исмаила Якобса.

Монегаскский клуб набрал 44 очка и переместился на седьмую строчку в турнирной таблице. Лидерство в чемпионате с 65 очками сохраняет «Пари Сен-Жермен», опережающий на 15 баллов идущий вторым «Марсель».

Монако
3:0
Первый тайм: 1:0
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