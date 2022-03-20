Головин помог «Монако» разгромить «Пари Сен-Жермен»

Встреча в Монако завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дубль на счету Виссама Бен Йеддера (25-я и 84-я минуты), который забил второй мяч с пенальти. Также отличился вышедший на замену Кевин Фолланд (68).