Голы Влаховича и Дибалы принесли «Ювентусу» победу над «Салернитаной»
«Ювентус» победил «Салернитану» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
Ювентус
СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Ювентус» победил «Салернитану» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
Голами отметились нападающие Пауло Дибала и Душан Влахович.
Туринцы выиграли четвертый матч подряд и набрали 59 очков, оставаясь на четвертом месте. «Салернитана» остается аутсайдером чемпионата Италии, замыкая турнирную таблицу (16 очков).