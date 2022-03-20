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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голы Влаховича и Дибалы принесли «Ювентусу» победу над «Салернитаной»

«Ювентус» победил «Салернитану» в матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Ювентус
СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Голами отметились нападающие Пауло Дибала и Душан Влахович.

Туринцы выиграли четвертый матч подряд и набрали 59 очков, оставаясь на четвертом месте. «Салернитана» остается аутсайдером чемпионата Италии, замыкая турнирную таблицу (16 очков).

Ювентус
2:0
Первый тайм: 2:0
Салернитана
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