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23:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рома» разгромила «Лацио» в римском дерби

«Рома» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии победила «Лацио» со счетом 3:0. Встреча прошла в Риме стадионе «Олимпико».

Рома
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Голы забили Тэмми Абрахам (дубль) и Лоренцо Пеллегрини. Все мячи были забиты в первом тайме.

«Рома» занимает пятое место в таблице серии А. «Лацио» — шестой.

Рома
3:0
Первый тайм: 3:0
Лацио
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