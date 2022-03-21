Моуринью — король дерби, Клоппа и Гвардиолу ждет битва в Кубке Англии, Тил не смог остановить «Аякс»

Англия: Кейн и Сон Хын Мин неудержимы

Англия. Кубок. ¼ финала

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:1)

Голы: Стерлинг, 12 (0:1), Ляпорт, 45+2 (1:1), Де Брейне, 62 (1:2), Фоден, 75 (1:3), Марез, 78 (1:4).

«Сити» не пропускал в шести подряд выездных матчах, и для этого явно требовалось что-то экстраординарное. В данном случае — курьезнейший автогол Ляпорта, от которого мяч отлетел в сетку в эпизоде, когда игрок «Саутгемптона» даже не простреливал, а отдавал передачу назад. Это помогло «святым» сравнять счет, но не переломить игру. После перерыва они получили в свои ворота пенальти, и вскоре упустили верный шанс, когда Стеффен остановил удар Адамса. Так что выстрел Фодена заслужил сравнение с нокаутом, а гол Махреза и вовсе получился издевательским и заставил разочарованных болельщиков «Саутгемптона» начать покидать трибуны.

Англия. Кубок. ¼ финала

«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:1)

Гол: Диогу Жота, 78 (0:1).

В Ноттингеме в этом розыгрыше Кубка Англии, как во времена Робина Гуда, грабили богатых, оставив за бортом турнира «Арсенал» с «Лестером». Однако «Ливерпуль» поставил точку в красивой сказке «лесников», а ключевые события пришлись на концовку матча. Красные в полном соответствии со своим статусом забили, когда Цимикас вырезал диагональ на Диогу Жоту. Когда же оборона гостей вдруг потеряла напротив своих ворот Йейтса, тот головой отправил мяч в руки Алиссону. Юрген Клопп наконец-то добрался до кубкового полуфинала, но чтобы побороться за еще не покорявшийся немцу трофей, нужно обыграть «Сити» — жребий порадовал всех очередной серией эпичного противостояния.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 30, 20.03.2022, 19:30 Тоттенхэм Хотспур 3 Вест Хэм Юнайтед 1

Центральный матч в усеченной программе тура АПЛ позволил «Тоттенхэму» остаться в гонке за путевкой в Лигу чемпионов, а результат в дерби снова сделала связка Кейн — Сон Хын Мин. Этот тандем довел рекордное для турнира количество организованных ими голов до 38, причем теперь у англичанина и корейца одинаковое число точных ударов и результативных передач — по 19.

Нужно отметить и очередное достижение Кейна, заработавшего 50 результативных баллов в лондонских дерби (39 мячей и 11 ассистов). Он стал лишь третьим футболистом, добравшимся до данной отметки. Кейн догнал Фрэнка Лэмпарда и на пять баллов отстает от Тьерри Анри.

Италия: «Ювентус» пришел в себя после Лиги чемпионов

Футбол Италия 2021/2022 Тур 30, 20.03.2022, 17:00 Ювентус 2 Салернитана 0

Аутсайдер попал «Ювентусу» под горячую руку. А уже первые минуты показали, как же не хватало в стартовом составе против «Вильярреала» Дибалы! Аргентинец после передачи Влаховича играючи разобрался с защитником и отправил мяч в сетку, а к середине первого тайма уже сам серб воспользовался передачей находящегося в отличной форме Де Шильо. Кому было обидно, так это Пеллегрини, который получил карточку за симуляцию и теперь пропустит игру с «Интером». У миланцев, конечно, есть матч в запасе, но с поправкой на текущее состояние черно-синей команды у «Юве» есть реальный шанс не только оторваться от конкурентов, а еще и сместить принципиального соперника с третьего места. К этой игре точно наберет форму Кьеллини, который в воскресенье провел 552-й матч за «бьянконери» и теперь по данному показателю делит третье место с легендарным Гаэтано Ширеа.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 30, 20.03.2022, 20:00 Рома 3 Лацио 0

Предыдущее римское дерби запомнилось пятью голами и точным ударом Педро, который летом сменил «Рому» на «Лацио». Воскресный же матч превратился в месть «волков», которые вцепились в соперника мертвой хваткой и забили свой самый быстрый гол за всю историю дерби в рамках серии А. Прошло всего 56 секунд, как Пеллегрини с углового закрутил мяч в перекладину и на отскоке отличился Эбрахам. А к середине тайма англичанин оформил дубль, замкнув кросс Карсдорпа.

Воспитанник «Челси» опровергает стереотипы, согласно которым у британцев обычно возникают проблемы с адаптацией в европейских лигах. Тут, правда, нужно вынести за скобки бундеслигу, где в последние годы потрясающе успешно прокачивают английскую молодежь. Но Италия — совсем другая тема, и тем ценнее успехи Эбрахама. Уже сейчас он повторил личный рекорд результативности в рамках одного чемпионата (15 мячей), а с учетом всех турниров он самый результативный англичанин этого сезона (23 гола).

С начала года больше в чемпионатах топ-5 забил только Левандовски. Но, конечно, отдавать все лавры Эбрахаму не стоит. Сегодня была прекрасна вся команда, наигравшая на самую крупную за шесть лет победу в дерби. И вишенка на торте — потрясающе красивый штрафной в исполнении Пеллегрини. До четвертого места, конечно, далеко, однако «Лацио» с пятой позиции Жозе Моуринью уже сместил, и за эту победу ему простят многое.

Германия: Тедеско не помогли осечки конкурентов

Футбол Германия 2021/2022 Тур 27, 20.03.2022, 17:30 РБ Лейпциг 0 Айнтрахт Ф 0

Субботние результаты явно подняли настроение «Лейпцигу», так как «Фрайбург» ограничился ничьей, а «Хоффенхайм» и вовсе проиграл с крупным счетом. То есть победа гарантировала «Лейпцигу» четвертое место уже не по дополнительным показателям, а по набранным очкам. Однако решить поставленную задачу не удалось.

Во-первых, «Айнтрахт» далеко не подарок. Во-вторых, у команды Доменико Тедеско возникли проблемы с реализацией. В концовке первого тайма лучший снайпер «Лейпцига» Нкунку забил из офсайда. В начале второй половины ему не удалось переиграть Траппа. И совсем непонятно, как не поразил ворота уже обыгравший голкипера Поульсен. Датчанин так долго улучшал позицию, что вынужден был отдавать пас, подстроиться под который Форсбергу не удалось.

Футбол Германия 2021/2022 Тур 27, 20.03.2022, 19:30 Вольфсбург 0 Байер 2

Потеряв сначала снайпера Шика, а потом и свой главный талант в лице Вирца, «Байер» замедлил темп и не выигрывал с 26 февраля. В такой ситуации тренерский штаб начал поиск новых сочетаний, благодаря чему впервые с момента переезда в Германию в стартовый состав леверкузенцев попал Азмун. Забить, впрочем, отыгравшему 73 минуты иранцу не удалось, но в рукаве Жерардо Сеоане обнаружился джокер в лице Паулинью.

Бразилец получил от тренера чуть больше десяти минут, и этого хватило для победного дубля. В случае с победным голом имели место неудачные действия вратаря «Вольфсбурга», тогда как гостей выручал Градецки, и дважды удары «волков» приходились в каркас ворот. Эта победа позволила «Байеру» укрепить свои позиции на третьем месте и немного оторваться от группы преследователей.

Футбол Германия 2021/2022 Тур 27, 20.03.2022, 21:30 Кельн 1 Боруссия Д 1

В прошлом туре «Кельн» сенсационно переиграл «Байер», а теперь «козлы» подставили подножку Дортмунду.

«Боруссия» снова отпустила «Баварию» в шестиочковый отрыв, поэтому интрига в борьбе за чемпионство сохраняется лишь математически.

Ничего нового в этом нет, а на текущих позициях «шмелей» воскресный результат точно не скажется.

Лига чемпионов никуда не денется, так как отрыв от пятого места составляет неотыгрываемые за семь туров 12 очков.

Нидерланды: триллер в Амстердаме

«Аякс» — «Фейеноорд» — 3:2

Голы: Аллер, 24. Тадич, 78. Антони, 86 — Синистерра, 8. Тил, 28.

«Фейеноорд» мог с новой силой закрутить интригу вокруг борьбы за титул, оказав помощь ПСВ, а арендованный у «Спартака» Гус Тил едва не стал автором победного гола в противостоянии с принципиальным соперником. Однако в концовке «Аякс» показал, кто здесь настоящий гегемон и что такое чемпионский характер, благодаря которому лидер в третьем туре подряд забил победный мяч после 85-й минуты.

Герой Амстердама номер один — Тадич. Сербский ветеран сделал то, что не удавалось его одноклубникам почти три года. А именно забил прямым ударом со штрафного. Концовка же превратилась в бенефис Антони. Бразилец ухитрился не только забить победный мяч, но и получить две желтые карточки. Вот это был настоящий огонь, а не локальный пожар на фан-трибуне, из-за чего начало игры пришлось отложить.

Статистика дня

1-й раз в истории венских дерби «Аустрия» не проигрывает «Рапиду» на протяжении девяти гостевых матчей (+3=6).

7 подряд гостевых побед с учетом всех турниров — повторение клубного рекорда «Ливерпуля», который был установлен в 1982 году и повторен в 1988-м.

30 лет в лиге 1 не побеждала команда, у которой в первом тайме удалили двух футболистов. Сегодня это удалось «Монпелье» в игре против «Бордо» (2:0).

48 голов забил в серии А Влахович. Он сравнялся с Ляичем и делит второе место среди самых результативных сербов в истории турнира. До рекордсмена Деяна Станковича нападающему «Ювентуса» осталось всего три мяча.