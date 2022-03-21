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01:14 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» разгромила «Реал» в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 21 марта. «Барселона» одержала крупную победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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В составе победителей мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (29-я, 53-я минуты), Рональд Араухо (38) и Ферран Торрес (47). В матче не принял участия французский форвард «Реала» Карим Бензема, который является лучшим бомбардиром чемпионата Испании текущего сезона. «Барселона» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении 13 матчей (девять побед, четыре ничьих). Последний раз подопечные Хави терпели поражение 4 декабря 2021 года в игре с «Бетисом» — 0:1.

Каталонцы не могли победить «Реал» в чемпионате Испании на протяжении пяти матчей (одна ничья, четыре поражения). В предыдущий раз «Барселона» обыгрывала мадридскую команду 2 марта 2019 года (1:0).

«Реал» в предыдущий раз крупно проигрывал «Барселоне» в чемпионате страны 28 октября 2018 года, тогда сине-гранатовые одержали победу со счетом 5:1. На чужом поле «Барселона» в первенстве Испании не громила своего соперника с 23 декабря 2017 года, та встреча завершилась со счетом 3:0.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 29 встречах. «Барселона», имея в активе 54 очка после 28 сыгранных матчей, занимает третье место. Следующий матч мадридцы проведут 2 апреля на выезде против «Сельты», «Барселона» днем позже сыграет дома с «Севильей».

В других матчах игрового дня «Севилья» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (0:0), «Эспаньол» оказался сильнее «Мальорки» (1:0), «Сельта» и «Бетис» победителя не выявили (0:0), а «Кадис» одержал победу над «Вильярреалом» (1:0).

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