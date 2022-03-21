«Барселона» разгромила «Реал» в чемпионате Испании по футболу

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

В составе победителей мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (29-я, 53-я минуты), Рональд Араухо (38) и Ферран Торрес (47). В матче не принял участия французский форвард «Реала» Карим Бензема, который является лучшим бомбардиром чемпионата Испании текущего сезона. «Барселона» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении 13 матчей (девять побед, четыре ничьих). Последний раз подопечные Хави терпели поражение 4 декабря 2021 года в игре с «Бетисом» — 0:1.

Каталонцы не могли победить «Реал» в чемпионате Испании на протяжении пяти матчей (одна ничья, четыре поражения). В предыдущий раз «Барселона» обыгрывала мадридскую команду 2 марта 2019 года (1:0).

«Реал» в предыдущий раз крупно проигрывал «Барселоне» в чемпионате страны 28 октября 2018 года, тогда сине-гранатовые одержали победу со счетом 5:1. На чужом поле «Барселона» в первенстве Испании не громила своего соперника с 23 декабря 2017 года, та встреча завершилась со счетом 3:0.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 29 встречах. «Барселона», имея в активе 54 очка после 28 сыгранных матчей, занимает третье место. Следующий матч мадридцы проведут 2 апреля на выезде против «Сельты», «Барселона» днем позже сыграет дома с «Севильей».