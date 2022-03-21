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11:23 (мск), источник: Sports.Ru

Хави о 4:0: Не ожидали, что будем настолько превосходить «Реал». «Барса» могла забить и больше

Хави прокомментировал разгромную победу над «Реалом» (4:0).

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— Это радостный день для всех фанатов «Барсы». Мы могли забить и больше.

Мы не ожидали, что будем настолько превосходить «Реал» на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу.

Мы сыграли фантастически, и я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату. Мы уходим с улыбкой до ушей.

Нам нужно продолжать работать, не думая о титуле. Нужно продолжать с максимальным смирением, — сказал тренер «Барселоны».

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