Хави о 4:0: Не ожидали, что будем настолько превосходить «Реал». «Барса» могла забить и больше
Хави прокомментировал разгромную победу над «Реалом» (4:0).
Барселона
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Хави прокомментировал разгромную победу над «Реалом» (4:0).
— Это радостный день для всех фанатов «Барсы». Мы могли забить и больше.
Мы не ожидали, что будем настолько превосходить «Реал» на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу.
Мы сыграли фантастически, и я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату. Мы уходим с улыбкой до ушей.
Нам нужно продолжать работать, не думая о титуле. Нужно продолжать с максимальным смирением, — сказал тренер «Барселоны».