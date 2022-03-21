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10:39 (мск), источник: Sport24

Футболист «Аякса» заработал удаление за симуляцию травмы

Необычный момент произошел 20 марта в матче 27-го тура Эредивизи между «Аяксом» и «Фейеноордом».

Аякс
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В компенсированное к матчу время при счете 3:2 в пользу «Аякса» нападающий амстердамского клуба Антони Сантос рухнул на газон и начал корчиться от боли, но сделал это за пределами поля. Вспомнив, что при таком раскладе матч арбитр приостанавливать не будет, бразилец прихрамывая допрыгал до кромки поля и с позволения судьи вернулся на поле. Однако Антони продолжил демонстрировать окружающим невозможность продолжать игру, держась за ногу. В этот момент к нему подбежал его одноклубник капитан «Аякса» Душан Тадич и уронил Антони на газон, чтобы тот мог поваляться подольше и потянуть время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Под смех главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота, наблюдавшего за комедией с расстояния в несколько метров, главный арбитр встречи включился в эпизод и показал Антони сперва желтую, ставшую второй для футболиста в матче, а потом и красную карточку.

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