Футболист «Аякса» заработал удаление за симуляцию травмы

В компенсированное к матчу время при счете 3:2 в пользу «Аякса» нападающий амстердамского клуба Антони Сантос рухнул на газон и начал корчиться от боли, но сделал это за пределами поля. Вспомнив, что при таком раскладе матч арбитр приостанавливать не будет, бразилец прихрамывая допрыгал до кромки поля и с позволения судьи вернулся на поле. Однако Антони продолжил демонстрировать окружающим невозможность продолжать игру, держась за ногу. В этот момент к нему подбежал его одноклубник капитан «Аякса» Душан Тадич и уронил Антони на газон, чтобы тот мог поваляться подольше и потянуть время.