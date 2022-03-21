В «Ювентусе» подтвердили уход Дибалы в конце сезона

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предлагал 28-летнему Дибале контракт с зарплатой € 6−7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Дибала остался недоволен таким предложением и теперь начнёт поиск новой команды, за которую будет выступать по окончании нынешнего сезона. Летом 2022 года у аргентинского нападающего истекает действующее соглашение с «Ювентусом».



В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.