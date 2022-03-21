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22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Ювентусе» подтвердили уход Дибалы в конце сезона

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил, что нападающий команды Пауло Дибала покинет команду в конце сезона.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Мы не продлили контракт с Дибалой. С приходом Влаховича структура и техническое задание изменились», — приводит слова Арривабене журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предлагал 28-летнему Дибале контракт с зарплатой € 6−7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Дибала остался недоволен таким предложением и теперь начнёт поиск новой команды, за которую будет выступать по окончании нынешнего сезона. Летом 2022 года у аргентинского нападающего истекает действующее соглашение с «Ювентусом».

В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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