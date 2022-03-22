Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.03
Рома
Лацио
30
Футбол. Зарубежный
20.03
Севилья
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
20.03
Кельн
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
20.03
Болонья
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
20.03
Марсель
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
20.03
Реал
Барселона
04
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко: важно, чтобы украинские футболисты продолжали играть в Европе

Бывший нападающий «Милана», «Челси» и киевского «Динамо» Андрей Шевченко высказался об украинских футболистах, выступающих в Европе.

Украина
Наверх
Источник: Reuters

«Украина независима всего 30 лет. Я начал играть в футбол как раз тогда, когда моя страна стала независимой. Я всегда гордился тем, что я украинец — с первого дня и до сих пор. Я говорю парням: продолжайте играть. Ты играешь за свою страну. Это отличный мотив. Спортивный мир очень сплочён. Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук — очень важно, чтобы эти ребята продолжали играть. Я звоню им и поддерживаю. Мы едины. Мы чувствуем, что мы не одиноки. Если вы поддерживаете наших спортсменов, вы поддерживаете нас», — приводит слова Шевченко Daily Mail.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь