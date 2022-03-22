СМИ назвали зарплаты Месси, Мбаппе и Неймара
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Восемнадцать футболистов «Пари Сен-Жермен» вошли в список 20 игроков чемпионата Франции с наибольшей заработной платой, сообщает L'Equipe.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Восемнадцать футболистов «Пари Сен-Жермен» вошли в список 20 игроков чемпионата Франции с наибольшей заработной платой, сообщает L'Equipe.
Рейтинг возглавил бразилец Неймар (4,083 млн евро в месяц), второе место занял аргентинец Лионель Месси (3,375 млн евро), третье — француз Килиан Мбаппе (2,220 млн евро).
Далее в десятке расположились бразилец Маркиньос и итальянец Марко Верратти (по 1,2 млн евро), марокканец Ашраф Хакими (1,083 млн евро), костариканец Кейлор Навас (1 млн евро), аргентинец Анхель Ди Мария (950 тыс. евро), нидерландец Джорджиньо Вейналдум и итальянец Джанлуиджи Доннарумма (по 916 млн евро).
Единственными игроками, не представляющими «ПСЖ», в топ-20 оказались футболисты «Монако» Виссам Бен Йеддер (650 тыс. евро) и Сеск Фабрегас (600 тыс. евро).