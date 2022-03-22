Онана попал в ДТП в Камеруне. Голкипер «Аякса» не пострадал

Инцидент произошел в Камеруне, когда голкипер ехал в лагерь сборной. Несмотря на то, что в результате столкновения оба автомобиля были серьезно повреждены, футболист не пострадал и готов принять участие в двух матчах против Алжира в стыках отбора ЧМ-2022.