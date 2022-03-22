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14:23 (мск), источник: Sports.Ru

Онана попал в ДТП в Камеруне. Голкипер «Аякса» не пострадал

Вратарь «Аякса» Андре Онана попал в серьезное ДТП.

Аякс
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Источник: AP 2022

Инцидент произошел в Камеруне, когда голкипер ехал в лагерь сборной. Несмотря на то, что в результате столкновения оба автомобиля были серьезно повреждены, футболист не пострадал и готов принять участие в двух матчах против Алжира в стыках отбора ЧМ-2022.

Первая игра между командами Камеруна и Алжира состоится 25 марта, вторая — 29-го.

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