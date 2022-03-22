Эден Азар разочарован своим положением в «Реале»

По информации источника, 31-летний бельгийский футболист разочарован тем, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на него. Азар уверен, что проблемы с физической формой остались позади, и готов помочь команде. Отмечается, что Азар хотел принять участие в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4) и был расстроен, оставшись на скамейке запасных.



Напомним, Азар перешёл в мадридский «Реал» в 2019 году. Сумма сделки составила € 115 млн. В нынешнем сезоне бельгийский хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Испании и отдал 1 результативную передачу.