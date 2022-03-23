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10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Французский журналист: Неймар в жалком состоянии и на грани пьянства

Французский журналист Даниэль Риоло рассказал о положении бразильского нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен».

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Источник: Reuters

«Неймар больше почти не тренируется, он приезжает в жалком состоянии, на грани пьянства. Вот так оно и есть, Неймар в духе реванша против “ПСЖ”, полный разрыв с клубом и раздевалкой», — приводит слова журналиста Mundo Deportivo со ссылкой на After Foot.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2018 году за £ 222 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории футбола. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями.

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