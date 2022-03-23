СМИ: тен Хаг провел переговоры с «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, наставник амстердамского «Аякса» провел переговоры с английским клубом и является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера команды. Также на должность претендуют Маурисио Почеттино («ПСЖ», Франция), Хулен Лопетеги («Севилья», Испания) и Луис Энрике (сборная Испании).

Временным тренером «Манчестер Юнайтед» является немец Ральф Рангник, покинувший в декабре пост руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве». Контракт с ним рассчитан до конца сезона. Под руководством Рангника клуб с 50 очками идет шестым в таблице чемпионата Англии.