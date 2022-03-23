Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.03
Болонья
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
20.03
Реал
Барселона
04
Футбол. Чемпионат мира
24.03
Швеция
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
24.03
Уэльс
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
24.03
Италия
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
24.03
Португалия
Турция
Все события
Фоторепортажи
38Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: тен Хаг провел переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг может возглавить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», сообщает газета Daily Mail.

Манчестер Юнайтед
АяксЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, наставник амстердамского «Аякса» провел переговоры с английским клубом и является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера команды. Также на должность претендуют Маурисио Почеттино («ПСЖ», Франция), Хулен Лопетеги («Севилья», Испания) и Луис Энрике (сборная Испании).

Временным тренером «Манчестер Юнайтед» является немец Ральф Рангник, покинувший в декабре пост руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве». Контракт с ним рассчитан до конца сезона. Под руководством Рангника клуб с 50 очками идет шестым в таблице чемпионата Англии.

Эрик тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года, под его руководством клуб дважды стал чемпионом Нидерландов и обладателем кубка страны, один раз — обладателем Суперкубка Нидерландов. В сезоне-2018/19 команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

 'Тревожат взрывы... И так восемь лет'. Разговор с главным украинцем в UFC
Чемпионка мира по пауэрлифтингу ответила на обращение Шварценеггера к россиянам
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь