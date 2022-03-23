СМИ: тен Хаг провел переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Нидерландский тренер Эрик тен Хаг может возглавить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», сообщает газета Daily Mail.
Нидерландский тренер Эрик тен Хаг может возглавить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», сообщает газета Daily Mail.
По информации источника, наставник амстердамского «Аякса» провел переговоры с английским клубом и является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера команды. Также на должность претендуют Маурисио Почеттино («ПСЖ», Франция), Хулен Лопетеги («Севилья», Испания) и Луис Энрике (сборная Испании).
Временным тренером «Манчестер Юнайтед» является немец Ральф Рангник, покинувший в декабре пост руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве». Контракт с ним рассчитан до конца сезона. Под руководством Рангника клуб с 50 очками идет шестым в таблице чемпионата Англии.
Эрик тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года, под его руководством клуб дважды стал чемпионом Нидерландов и обладателем кубка страны, один раз — обладателем Суперкубка Нидерландов. В сезоне-2018/19 команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов.