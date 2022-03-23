Йозуа Киммих вакцинировался от коронавируса

По информации источника, несмотря на прохождение вакцинации, футболисту предстоит пройти тестирование на коронавирусную инфекцию в расположении сборной Германии.

Ранее Киммих отказывался делать прививку из-за нехватки долгосрочных исследований последствий вакцинации. Позже немецкий полузащитник заразился коронавирусом и не смог играть до конца прошлого календарного года.