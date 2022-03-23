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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Йозуа Киммих вакцинировался от коронавируса

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих сделал прививку от коронавируса, сообщает Bild.

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Источник: Reuters

По информации источника, несмотря на прохождение вакцинации, футболисту предстоит пройти тестирование на коронавирусную инфекцию в расположении сборной Германии.

Ранее Киммих отказывался делать прививку из-за нехватки долгосрочных исследований последствий вакцинации. Позже немецкий полузащитник заразился коронавирусом и не смог играть до конца прошлого календарного года.

Напомним, Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. С 2016 года Киммих вызывается в национальную команду Германии.

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