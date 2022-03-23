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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Араухо и Гави отклонили предложения «Барселоны» по новым контрактам

«Барселона» не может договориться с защитником Рональдом Араухо и полузащитником Гави об условиях новых контрактов, сообщает Marca.

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Источник: AP 2022

По информации источника, 23-летний уругваец и 17-летний испанец отклонили предложения каталонского клуба по новым соглашениям.

В общей сложности это было третье предложение клуба для обоих игроков. Но их пока не устраивают предлагаемые условия. Отмечается, что каталонцы заинтересованы в продлении контрактов с Араухо и Гави, которые рассчитаны до 30 июня 2023 года.

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