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22:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин: такими темпами «Барселона» к сентябрю улетит в космос

Спортивный комментатор Василий Уткин оценил прогресс «Барселоны» при тренере Хави.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Вообще, для меня победа “Барселоны” над “Реалом” — важная тема. Было так много восторга, когда Хави только собирался ехать в Барселону, что мне приходилось часто повторять, что такие авансы не выдаются и это ненормально. Но сейчас Хави начинает очень поступательно оправдывать эти авансы. Во-первых, ему удалось существенно снизить скандалы в команде, сейчас команда едина, в ней прогрессируют молодые футболисты: прежде всего я говорю о Гави. Такими темпами каталонцы к сентябрю улетят в космос», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

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Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.

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