Василий Уткин: такими темпами «Барселона» к сентябрю улетит в космос

«Вообще, для меня победа “Барселоны” над “Реалом” — важная тема. Было так много восторга, когда Хави только собирался ехать в Барселону, что мне приходилось часто повторять, что такие авансы не выдаются и это ненормально. Но сейчас Хави начинает очень поступательно оправдывать эти авансы. Во-первых, ему удалось существенно снизить скандалы в команде, сейчас команда едина, в ней прогрессируют молодые футболисты: прежде всего я говорю о Гави. Такими темпами каталонцы к сентябрю улетят в космос», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.