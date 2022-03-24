Власти Великобритании разрешили Абрамовичу вложить деньги в «Челси»
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство Великобритании внесло изменения в финансовую лицензию лондонского «Челси», сообщил телеканал Sky News.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство Великобритании внесло изменения в финансовую лицензию лондонского «Челси», сообщил телеканал Sky News.
Так, учредитель футбольного клуба Fordstam Ltd, принадлежащий Роману Абрамовичу, может вложить в «Челси» до 30 миллионов фунтов, чтобы поддержать его деятельность на фоне проблем с ликвидностью.
Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под ограничения запретили въезд в Великобританию, а их активы в стране подлежат заморозке.
Предприниматель передал управление футбольным клубом попечителям благотворительного фонда и заявил, что решил его продать. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.