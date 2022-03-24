Власти Великобритании разрешили Абрамовичу вложить деньги в «Челси»

Так, учредитель футбольного клуба Fordstam Ltd, принадлежащий Роману Абрамовичу, может вложить в «Челси» до 30 миллионов фунтов, чтобы поддержать его деятельность на фоне проблем с ликвидностью.

Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под ограничения запретили въезд в Великобританию, а их активы в стране подлежат заморозке.

Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года.