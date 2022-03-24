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09:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власти Великобритании разрешили Абрамовичу вложить деньги в «Челси»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство Великобритании внесло изменения в финансовую лицензию лондонского «Челси», сообщил телеканал Sky News.

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Источник: РИА "Новости"

Так, учредитель футбольного клуба Fordstam Ltd, принадлежащий Роману Абрамовичу, может вложить в «Челси» до 30 миллионов фунтов, чтобы поддержать его деятельность на фоне проблем с ликвидностью.

Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под ограничения запретили въезд в Великобританию, а их активы в стране подлежат заморозке.

Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года.

Предприниматель передал управление футбольным клубом попечителям благотворительного фонда и заявил, что решил его продать. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.

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