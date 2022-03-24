Ибрагимович в конце апреля проведет переговоры с «Миланом» о новом контракте
Будущее нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича по-прежнему остается неопределенным.
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Будущее нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича по-прежнему остается неопределенным.
Контракт футболиста истекает летом и пока не продлен.
Ожидается, что встреча по поводу пролонгирования соглашения состоится в конце апреля. Об этом пишет журналист Николо Скира в твиттере.
Если 40-летний нападающий решит остаться, то ему придется согласиться на более низкую зарплату — около 2,5 млн евро в год.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович забил 8 голов в 22 матчах и отдал 2 результативные передачи.