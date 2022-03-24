Ибрагимович в конце апреля проведет переговоры с «Миланом» о новом контракте

Контракт футболиста истекает летом и пока не продлен.

Ожидается, что встреча по поводу пролонгирования соглашения состоится в конце апреля. Об этом пишет журналист Николо Скира в твиттере.

Если 40-летний нападающий решит остаться, то ему придется согласиться на более низкую зарплату — около 2,5 млн евро в год.