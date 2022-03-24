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12:37 (мск), источник: Sport24

Ибрагимович в конце апреля проведет переговоры с «Миланом» о новом контракте

Будущее нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича по-прежнему остается неопределенным.

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Источник: Reuters

Контракт футболиста истекает летом и пока не продлен.

Ожидается, что встреча по поводу пролонгирования соглашения состоится в конце апреля. Об этом пишет журналист Николо Скира в твиттере.

Если 40-летний нападающий решит остаться, то ему придется согласиться на более низкую зарплату — около 2,5 млн евро в год.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович забил 8 голов в 22 матчах и отдал 2 результативные передачи.

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