В АПЛ не разрешили подписывать игроков российских и украинских клубов до конца сезона

По информации источника, такое решение принято из желания сохранить целостность чемпионата.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022.