«Челси» разрешили продавать билеты. Прибыль пойдет благотворительным организациям

По информации источника, власти изменили лицензию на продажу билетов. Ранее матчи могли посещать только владельцы абонементов.

Теперь же фанаты смогут покупать билеты, но прибыль поступит на счета английской Премьер-лиги. Руководство лиги передаст деньги благотворительным организациям.

Ранее сообщалось, что продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока владелец «Челси» Роман Абрамович не продаст клуб.