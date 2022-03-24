Менхенгладбахскую «Боруссию» признали победителем прерванного матча против «Бохума»

ТАСС, 24 марта. Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение присудить «Боруссии» из Мёнхенгладбаха победу со счетом 2:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии против «Бохума», прерванного из-за инцидента с одним из боковых арбитров. Об этом сообщает пресс-служба DFB.

Встреча, проходившая 18 марта, была прервана на 68-й минуте при счете 2:0 в пользу «Боруссии». Болельщик «Бохума» с трибуны бросил стакан с пивом на поле и попал в затылок бокового арбитра. Главный судья решил не доигрывать матч. Пострадавший арбитр позже был доставлен в больницу с травмой головы.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что клуб несет ответственность за поведение своих болельщиков. Также сообщается, что позднее «Бохум» ждет отдельное решение о дополнительных санкциях.