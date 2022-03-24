Менхенгладбахскую «Боруссию» признали победителем прерванного матча против «Бохума»
Игра 27-го тура чемпионата Германии по футболу была остановлена после того, как брошенный с трибуны стакан с пивом попал в голову бокового арбитра.
Игра 27-го тура чемпионата Германии по футболу была остановлена после того, как брошенный с трибуны стакан с пивом попал в голову бокового арбитра.
ТАСС, 24 марта. Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение присудить «Боруссии» из Мёнхенгладбаха победу со счетом 2:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии против «Бохума», прерванного из-за инцидента с одним из боковых арбитров. Об этом сообщает пресс-служба DFB.
Встреча, проходившая 18 марта, была прервана на 68-й минуте при счете 2:0 в пользу «Боруссии». Болельщик «Бохума» с трибуны бросил стакан с пивом на поле и попал в затылок бокового арбитра. Главный судья решил не доигрывать матч. Пострадавший арбитр позже был доставлен в больницу с травмой головы.
Отмечается, что решение принято в связи с тем, что клуб несет ответственность за поведение своих болельщиков. Также сообщается, что позднее «Бохум» ждет отдельное решение о дополнительных санкциях.
Благодаря этой победе «Боруссия» поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, опередив «Бохум». Теперь на счету команды из Мёнхенгладбаха 33 очка в 27 матчах. «Бохум» располагается на 12-й позиции с 32 очками после 27 игр.