Месут Озил исключён из состава «Фенербахче» из-за конфликта с тренером

По информации источника, во время матча 30-го тура чемпионата Турции с «Коньяспором» (2:1) хавбек вступил в словесную перепалку с и. о. главного тренера команды Исмаилом Карталом. Озил был заменён в перерыве матча. Помимо немца, из состава также исключили хавбека Озана Туфана.



Озилу и Туфану не разрешат тренироваться с основой перед матчем с «Кайсериспором». Возможно, Озилу придётся искать новый клуб, если летом в «Фенербахче» не придёт другой тренер.



Немецкий полузащитник выступает за турецкую команду с января 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Озил сыграл в 22 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.