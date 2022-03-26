Торрес посоветовал руководству «Барселоны» подписать Зинченко

По данным источника, полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес обратился к президенту клуба Жоану Лапорте, спортивному директору Матеу Алемани и главному тренеру Хави и порекомендовал подписать украинца для усиления состава на следующий сезон.

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко провёл 8 матчей и отдал 1 голевую передачу. Также на счету украинца шесть матчей в Лиге чемпионов, где он не отметился результативными действиями.